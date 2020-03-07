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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

DHA

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama


Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takiple Bismil ilçesine uyuşturucu getiren kişilerin, okul önlerinde satış yapan torbacı diye tabir edilen kişilere dağıtım yaptığını belirledi. Suç organizasyonuna yönelik operasyon düzenleyen ekipler, H.S. (27), N.Y. (34), R.Ç. (27), R.O. (25), C.K. (33), M.D. (24), K.T. (31), G.K. (30), Ş.A. (36) ve R.K.'yi (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 22 kilo esrar, ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Elif FİLİZ
2020-03-07 10:28:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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