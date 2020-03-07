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Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu’na ziyaret

İHA

SağlıkSen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, MemurSen Diyarbakır Şube Başkanlığı'na da seçilmesinden dolayı birçok kesim tarafından ziyaret edildi.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu’na ziyaret

SağlıkSen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, MemurSen Diyarbakır Şube Başkanlığı’na da seçilmesinden dolayı birçok kesim tarafından ziyaret edildi.
Esnraioğlu’nu, siyasilerden STK temsilcilerine kadar her kesim ziyaret ederken, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı da, Ensarioğlu’nu ziyaret ederek tebrik etti. Ziyarette konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır MemurSen Şube başkanlığında bir yönetim değişikliği olduğunu ve Nurhak Ensarioğlu'nun yeni başkan olarak göreve başladığını söyledi. Eker, yeni görevin Ensarioğlu'na hayırlı olması temennisinde bulundu.
Yeni Başkan Nurhak Ensarioğlu ise MemurSen olarak Diyarbakır’da dik durduklarını ve devletin yanında olduklarını aktardı. Ensarioğlu “20 binin üzerinde üye ile Diyarbakır’daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili bir konumda, biz hizmet edenin dik duranın her zaman yanında olduğumuz gibi, bugün de ülkemize karşı yapılan alçak saldırılara biz MemurSen olarak her zaman hükümetimizin, devletimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzun altını çiziyorum. Allah’ın izniyle her zaman olmaya da devam edeceğiz. En kritik günlerde dahi yine MemurSen üzerine düşen görevi yapmıştır yapmaya da devem edecektir. Bizleri ziyarete gelen siz değerli AK Partili milletvekillerine ve STK’lara çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır sevdalısı olduğunu gördük. Biz de Diyarbakır adına yapılan hizmetler için herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi hizmet edebilmek için sizler ile sık sık görüşeceğiz ve sahada olacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile ziyaret son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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