Bağlar Belediyesi’nden çat-kapı kadınlar günü kutlaması

Bağlar İlçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde alışılmışın dışında bir etkinliğe imza attı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, kadınları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirdi. Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, kadınları evlerinde ve çalıştıkları iş yerlerinde ziyaret etti. Gün boyunca ilçeye bağlı 12 mahallede çatkapı misali ziyaret ettiği evlerde kadınların gününü kutlayan Beyoğlu, beraberinde getirdiği kadınların temel ihtiyaçlarından oluşan hediyeleri takdim etti.

Kadın hemcinslerine karanfil ve hediyeler dağıtarak sohbet eden Beyoğlu, kadınlarla yakından ilgilendi. Beyoğlu, Aile Destek Merkezinde (Adem) çeşitli faaliyetlere katılan kadınlarla da bir araya geldi. Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan pastayı kesen Beyoğlu, buradaki faaliyetlere katılan kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler takdim etti. Ev kadınlarına ve çalışan kadınlara karşı farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yaptıklarını belirten Dürdane Beyoğlu ,"Kadın mutlu olursa toplum da mutlu olur. Kadına değer veren toplumlar gelişen, başarılı olan ve geleceğe umutla bakan toplumlar olur. Biz de kadınlara değer verdiğimiz ortaya koymak adına bu etkinliğe imza attık. Evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ettik. Yüzlerindeki tebessüm bizi çok mutlu etti" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.