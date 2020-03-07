HDP önündeki eylemde 187'nci gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HDP önündeki eylemde 187'nci gün

DHA

HDP önündeki eylemde 187'nci gün


Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYABAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 119 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 187'nci günde de sürdürdü. Oturma eylemi yapan annelerden Süheyla Demir, yarın kutlanacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle HDP'ye seslenerek, Yeri geldiğinde `Kadın, yaşam, özgürlük´ diyorlar. Nerede hakkımız. Evlatlarımızı da öyle kandırarak götürdüler. Özgürlük diyorlar evlatlarımızı kandırıp dağa, taşa mahkum ediyorlar. Ben artık evladımı istiyorum" dedi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'ÖZGÜRLÜK DEYİP EVLATLARIMIZI DAĞA TAŞA MAHKUM EDİYORLAR'
Ağrı'dan gelen ve 2014'te lise 3'üncüsü sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Hayal Demir için küçük kızı Asmin (3) ile HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Süheyla Demir, Dünya Kadınlar Günü'ne değindi. Demir, şunları söyledi:
"Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz de hakkımızı istiyoruz. Biz hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Buradan herkes bizi duysun ve görsün. Aylardır burada haykırıyoruz ama sesimizi duyan yok. Terörün kurbanı oldular. Bizim evlatlarımız geldiği gün biz hakkımızı almış oluruz. Bize en güzel hediye bizim evlatlarımızın geldiği gündür. Evladımı PKK'dan, HDP'den istiyorum. Yeri geldiğinde `Kadın, yaşam, özgürlük´ diyorlar. Nerede hakkımız? Evlatlarımızı da öyle kandırarak götürdüler. Özgürlük diyorlar evlatlarımızı kandırıp dağa, taşa mahkum ediyorlar. Ben artık evladımı istiyorum. Evladımızı bize geri getirsinler. Bizi duyuyorlarsa, görüyorlarsa gelsinler güvenlik güçlerimize teslim olsunlar. Eliniz silah tutacağı yerde kalem tutsun. Artık bizi görün ve bize acıyın. Lütfen gelin teslim olun. Ablası Asmin'i hiç görmedi. Bir çocuğu böyle zorluklarla büyütüyorsun ama onlar hırsız gibi çocuklarımızı bizden çalıp götürdüler. Allah bizim hakkımızı inşallah onlara bırakmaz. Yarın 8 Mart ile ilgili yapacakları açıklamaların bizim için hiçbir önemi yok. Çünkü biz böyle acı çekerken hiçbir şeyi kutlayamıyoruz. Ne kadın hakları ne anneler günü ne bir bayram. Çünkü onlar hepsini bizim gözümüzde kararttı. Bizim içimize evlat acısı düşürdüler. Bizim için hiçbir şeyin önemi yok. Ancak biz evlatlarımıza kavuştuğumuz gün bizim için bayram olur."
'ÇOCUKLARIMIZIN AKLINA GİRDİLER'
Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için gelen anne Kamile Küçükdağ ise "Oğlumu almadan buradan gitmem. Oğullarımız yanımızda olmadıkça hiç mutlu değiliz. Ne bayram ne gece ne gündüz var. Oğlumu kandırıp götürdüler. Hakkımızı istiyoruz. Yarın 8 Mart, bütün anneleri buraya çağırıyoruz. Çocuklarımız olmadıkça özgür değiliz. Çocuklarımızı istiyoruz. Terör örgütü çocuğumuzu kandırdı götürdü. Çocuklarımız elleri silah tutacak el değil. Çocuklarımızın akıllarına girdiler kandırdılar götürdüler" diye konuştu.
'BÜTÜN ANNELERİ BURAYA ÇAĞIRIYORUM'
2012 yılında lise 1'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima (21) için Van'dan gelerek 15 Ocak'ta oturma eylemine katılan Nazlı Sancar da "Çocuklarımız için bu mücadeleyi veriyoruz. Sonsuza kadar da bu mücadeleden vazgeçmiyoruz. Evlatlarımızı almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Kızım beni duyuyorsan çık gel. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Senin derdin okumaktı. Senin yerin orası değil. Seni çok özledim. Her yerde senin eksikliğin var. Bütün anneleri buraya çağırıyorum. Zaten bizim içimiz kan ağlıyor. Tüm anneleri buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
2014 yılında kaçırılan oğlu Mehmet Emin (30) için Muş'tan gelen Gülbahar Teker de şunları kaydetti:
"Ben oğlum için geldim buraya. Onu almadan gitmiyorum buradan. Oğlum gel teslim ol. Ceza yok başka bir şey yok. Devlet bizim sırtımızdadır. Orası senin yerin değil. Oradakiler hep ölüyor. Hepsi toprağın altındadır. Gel teslim ol. Ben hastayım, Cuma hasta. Ben buradan gitmeyeceğim. Beni seviyorsan babanı seviyorsan gel teslim ol."DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Elif FİLİZ
2020-03-07 13:34:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlar Belediyesi kadınlar günü için kadınlara semt pazarı kimlik kartı dağıttı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi kadınlar günü için kadınlara semt ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 187’nci gününde Ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 187’nci ...
Kadın doğum uzmanı Prof. Çoksüer Korona virüsüne karşı hamilelere uyarıda bulundu Prof. Dr. Hakan Çoksüer: “Normal maske takmanın hiçbir faydası yok aksine normal maske enfeksiyon riskini artırıyor” “Korona virüs vakası yok, bu ülkemizin aldığı önlemlerin çok başarılı olduğunu gösteriyor”
YEREL HABERLER Kadın doğum uzmanı Prof. Çoksüer Korona virüsüne ...
Diyarbakır'da yangın mağdur etti Çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen aileden yardım talebi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yangın mağdur etti Çıkan yangın sonucu ...
Bağlar Belediyesi’nden çat-kapı kadınlar günü kutlaması
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden çat-kapı kadınlar günü ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 ...
(Görüntülü) Bombalı araçtaki teröristlere gözcülük yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bombalı araçtaki teröristlere gözcülük ...
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama
Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu’na ...
Diyarbakır’da terör suçundan firari aranan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terör suçundan firari aranan şahıs ...
Bismil’de takibe alınan şahıslar 22 kilogram esrar ile yakalandı Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 10 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu
YEREL HABERLER Bismil’de takibe alınan şahıslar 22 kilogram esrar ...
Ceylan Karavil Park AVM’den bir öncü proje daha
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM’den bir öncü proje daha
Başarılı öğrencilere 'Radikal Altın' ödülü Radikal Eğitim Kurumları, sınavlarda derece yapan öğrencileri altınla ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başarılı öğrencilere 'Radikal Altın' ödülü Radikal ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
Diyarbakır'daki bombalı saldırı davasında 9 kez müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki bombalı saldırı davasında 9 kez ...
Belediye başkanı oyaladı, polisler kurtardı
YEREL HABERLER Belediye başkanı oyaladı, polisler kurtardı
Trafik eğitim parkında çocuklara trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Trafik eğitim parkında çocuklara trafik eğitimi ...
Töre kararıyla ablasını öldürüp kaçan kardeş yakalandı
YEREL HABERLER Töre kararıyla ablasını öldürüp kaçan kardeş ...
İntihar girişiminde bulunan genç kızı belediye başkanı vazgeçirdi
YEREL HABERLER İntihar girişiminde bulunan genç kızı belediye ...
Dicle'de öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Dicle'de öğrencilere yönelik deprem ve yangın ...
Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs ...
Başkan Beyoğlu kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu kadınlara karanfil dağıttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X