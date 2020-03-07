Dicle Elektrik 8 Mart Kadınlar Günü’nü erken kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dicle Elektrik 8 Mart Kadınlar Günü’nü erken kutladı

İHA

Güneydoğu'da 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü erken kutladı. Kadınlar Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte Genel Müdür Yaşar Arvas, kadın çalışanlar ile bir araya geldi.

Dicle Elektrik 8 Mart Kadınlar Günü’nü erken kutladı

Güneydoğu’da 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü erken kutladı. Kadınlar Günü’nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte Genel Müdür Yaşar Arvas, kadın çalışanlar ile bir araya geldi.
Güneydoğu’nun en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Şirketin sorumluluk bölgesinde yer alan tüm işyerlerinde, işlemlerinde öncelik tanınan kadın müşterilere karanfil dağıtıldı. Hizmet bölgesindeki illerde ise yöneticiler, kadın çalışanlarla bir araya gelerek bu özel günü kutladı.

Kadın çalışanlara hediye
Dicle Elektrik hizmet bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta Dünya Kadınlar Günü için kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. En kapsamlı kutlama ise Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu Diyarbakır’da yapıldı. Genel Müdürlük ve İl Müdürlüğü’nde çalışan tüm kadınlar şirket yemekhanesinde bir araya geldi. Genel Müdür Yaşar Arvas, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün ve İl Müdürü Uğur Yaka başta olmak üzere tüm yöneticilerin hazır bulunduğu kutlamada kadın çalışanlara karanfil ve hediye paketi dağıtıldı.

Kadın çalışan sayısı artıyor
Konuşmasında, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Genel Müdür Arvas, şirketin yönetim kademeleri başta olmak üzere genelinde kadın çalışan sayısını her geçen gün arttığını, bu sayının ileride daha da artacağını söyledi. Kutlama, kadın çalışanlarla yöneticilerin günün anısına toplu fotoğraf çekmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ailelerin evlat nöbeti çığ gibi büyüyor: Bir aile daha evlat nöbetinde
YEREL HABERLER Ailelerin evlat nöbeti çığ gibi büyüyor: Bir aile ...
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 187'nci gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 187'nci gün
HDP önündeki eylemde 187'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 187'nci gün
Bağlar Belediyesi kadınlar günü için kadınlara semt pazarı kimlik kartı dağıttı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi kadınlar günü için kadınlara semt ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 187’nci gününde Ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 187’nci ...
Kadın doğum uzmanı Prof. Çoksüer Korona virüsüne karşı hamilelere uyarıda bulundu Prof. Dr. Hakan Çoksüer: “Normal maske takmanın hiçbir faydası yok aksine normal maske enfeksiyon riskini artırıyor” “Korona virüs vakası yok, bu ülkemizin aldığı önlemlerin çok başarılı olduğunu gösteriyor”
YEREL HABERLER Kadın doğum uzmanı Prof. Çoksüer Korona virüsüne ...
Diyarbakır'da yangın mağdur etti Çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen aileden yardım talebi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yangın mağdur etti Çıkan yangın sonucu ...
Bağlar Belediyesi’nden çat-kapı kadınlar günü kutlaması
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden çat-kapı kadınlar günü ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 ...
(Görüntülü) Bombalı araçtaki teröristlere gözcülük yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bombalı araçtaki teröristlere gözcülük ...
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama
Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu’na ...
Diyarbakır’da terör suçundan firari aranan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terör suçundan firari aranan şahıs ...
Bismil’de takibe alınan şahıslar 22 kilogram esrar ile yakalandı Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 10 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu
YEREL HABERLER Bismil’de takibe alınan şahıslar 22 kilogram esrar ...
Ceylan Karavil Park AVM’den bir öncü proje daha
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM’den bir öncü proje daha
Başarılı öğrencilere 'Radikal Altın' ödülü Radikal Eğitim Kurumları, sınavlarda derece yapan öğrencileri altınla ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başarılı öğrencilere 'Radikal Altın' ödülü Radikal ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
Diyarbakır'daki bombalı saldırı davasında 9 kez müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki bombalı saldırı davasında 9 kez ...
Belediye başkanı oyaladı, polisler kurtardı
YEREL HABERLER Belediye başkanı oyaladı, polisler kurtardı
Trafik eğitim parkında çocuklara trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Trafik eğitim parkında çocuklara trafik eğitimi ...
Töre kararıyla ablasını öldürüp kaçan kardeş yakalandı
YEREL HABERLER Töre kararıyla ablasını öldürüp kaçan kardeş ...
İntihar girişiminde bulunan genç kızı belediye başkanı vazgeçirdi
YEREL HABERLER İntihar girişiminde bulunan genç kızı belediye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X