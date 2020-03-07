Diyarbakırspor farklı skorla kazanmaya devam ediyor

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Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, maçlarını farklı skorlarla kazanmaya devam ediyor.

YeşilKırmızılı takım 20. hafta maçında Çüngüş Gençliksporu 50 mağlup ederek puanını 51'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Ligde gol sayısını 67'ye çıkaran YeşilKırmızılı takımı 3 puana golleri Metin İlhan, Masum Döker, Ferhat Aksu ve Ömer Faruk kaydetti.

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