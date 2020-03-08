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HDP önündeki eylemde 188'inci gün

DHA

HDP önündeki eylemde 188'inci gün


Nurettin FİDANCANSelim KAYA/ DİYABAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 120 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 188'inci günde de sürdürdü. 
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'OĞLUMUN HAYALLERİ VARDI, SİLAH NEDİR BİLMEZDİ'
2015 yılında kaçırılan oğlu Mahmut (20) için Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Emin Arslan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı. Kendilerinin 'Doğan' dedikleri nüfusta adı Mahmut olan oğluna kavuşmadan oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini söyleyen Arslan, oğlunun teslim olması için çağrıda bulundu. Arslan, "Oğullarımızı bırakın, bizden ne istiyorsunuz ? Sizler Kürtler için ne yaptınız bugüne kadar ? HDP'ye sesleniyorum, sizin Kürtler üstünde hiçbir hakkınız yok. Hep çocuklarımızın kanı vardır ellerinizde. Oğlumu ne hakla, 13-14 yaşındaki çocuğu silah altına alıyorsunuz. Tüm yetkililere sesleniyorum, lütfen oğlum için bir yardım etsinler. Mahmut Arslan daha 15 yaşındaydı, okula gidiyordu, hayalleri vardı, silah nedir bilmezdi. Hiçbir yürüyüşe veya eyleme onların içinde yer almazdı, faaliyet göstermemişti. Buradaki ailelerin durumları da böyle, kiminin çocuğu kaçırılmış, kiminin kandırılmış. Eğer oğlum beni dinliyorsa, oğlum korkma çekinme devletine, askerine, polislerine teslim ol. Hiçbir ceza almazsın" dedi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA
2020-03-08 11:15:32

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