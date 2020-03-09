Dicle Elektrik 8 Dünya Mart Kadınlar Günü’nü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dicle Elektrik 8 Dünya Mart Kadınlar Günü’nü kutladı

İHA

Güneydoğu'da 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte Dicle Elektrik Genel Müdür Yaşar Arvas, kadın çalışanlar ile bir araya geldi.

Dicle Elektrik 8 Dünya Mart Kadınlar Günü’nü kutladı

Güneydoğu’da 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınlar Günü’nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte Dicle Elektrik Genel Müdür Yaşar Arvas, kadın çalışanlar ile bir araya geldi.
Güneydoğu’nun en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Şirketin sorumluluk bölgesinde yer alan tüm iş yerlerinde, işlemlerinde öncelik tanınan kadın müşterilere karanfil dağıtıldı. Hizmet bölgesindeki illerde ise yöneticiler, kadın çalışanlarla bir araya gelerek bu özel günü kutladı. Dicle Elektrik hizmet bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta Dünya Kadınlar Günü için kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. En kapsamlı kutlama ise Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu Diyarbakır’da yapıldı. Genel müdürlük ve il müdürlüğünde çalışan tüm kadınlar şirket yemekhanesinde bir araya geldi.

Kadın çalışanlara hediye
Genel Müdür Yaşar Arvas, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün ve İl Müdürü Uğur Yaka başta olmak üzere tüm yöneticilerin hazır bulunduğu kutlamada kadın çalışanlara karanfil ve hediye paketi dağıtıldı. Konuşmasında, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Genel Müdür Arvas, şirketin yönetim kademeleri başta olmak üzere genelinde kadın çalışan sayısını her geçen gün arttığını, bu sayının ileride daha da artacağını söyledi.
Kutlama, kadın çalışanlarla yöneticilerin günün anısına toplu fotoğraf çekmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır ...
Kulp’ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Kulp’ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Diyarbakır'da korkutan yangın
YEREL HABERLER Diyarbakır'da korkutan yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP önündeki annelerin Kadınlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP önündeki annelerin Kadınlar ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da 8 Mart, evlat nöbeti tutan annelerin katılımıyla kutlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da 8 Mart, evlat nöbeti tutan ...
Diyarbakır'da 8 Mart, evlat nöbeti tutan annelerin katılımıyla kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 8 Mart, evlat nöbeti tutan annelerin ...
Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Başkan Beyoğlu belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu belediyenin kadın çalışanlarıyla bir ...
Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti
Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili'ye ziyaret
YEREL HABERLER Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili'ye ziyaret
Ortaokul öğrencileri fidan dikti
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencileri fidan dikti
Kaymakam Beşikci’den sürpriz doğum günü ve Kadınlar Günü kutlaması
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci’den sürpriz doğum günü ve Kadınlar ...
Ailelerin direnişi sürüyor, destek çığ gibi büyüyor
YEREL HABERLER Ailelerin direnişi sürüyor, destek çığ gibi büyüyor
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 188'inci gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 188'inci gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188’inci gününde
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
Diyarbakır surlarında 'selfie' çılgınlığının önüne geçilemiyor Vatandaşlar, 'Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır' tabelasına rağmen surlara çıkıp fotoğraf çekme yarışına giriyor
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarında 'selfie' çılgınlığının önüne ...
HDP önündeki eylemde 188'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 188'inci gün
Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi ...
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 187'nci gün (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 187'nci gün (2)
HDP önündeki eylemde 187'nci gün (2)
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 187'nci gün (2)
Diyarbakırspor farklı skorla kazanmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakırspor farklı skorla kazanmaya devam ediyor
Ailelerin evlat nöbeti çığ gibi büyüyor: Bir aile daha evlat nöbetinde
YEREL HABERLER Ailelerin evlat nöbeti çığ gibi büyüyor: Bir aile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X