DHA: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'yken İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Selçuk Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır
2020-03-09 15:57:29
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