Amed Sportif Faaliyetler teknik direktör ile yollarını ayırdı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta kötü gidişin faturası teknik direktör İbrahim Cezayir’e kesildi. 5 hafta önce Mehmet Budakın’ın yerine göreve gelen Cezayir ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Sezona Ramazan Erin ile başlayan ve daha sonra Mehmet Budakın’la devam eden Amed Sportif Faaliyetler’da 5 hafta önce de Budak'ın istifasından sonra göreve İbrahim Cezayir'i getirmişti. Cezair ile de yollarını ayıran takım Son 7 haftaya küme düşme tehlikesi ile yeni teknik adam arayışları başladı.

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