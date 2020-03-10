Son dakika golleri Diyarbekirspor’un kabus oldu

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Diyarbekirspor’un son dakikalarda kalesinde gördüğü goller kabus oldu.

Yeşil kırmızılı takım, 5 maçta son anlarda yediği gollerle puan kayıpları yaşadı. Sezonun ilk yarısında deplasmanda 20 öne geçtiği Bayrampaşa ve Osmaniyespor maçlarını 22 tamamlarken, 21 önde olduğu Pazarspor maçını 32 ve 11 devam eden Nazilli Belediyespor maçını da 31 kaybetti. Sezonun ikinci yarısında ise deplasmanda 10 önde olduğu Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Altındağ Belediyespor maçlarını son dakikada gol yiyerek 11 tamamlarken, evinde de 00 devam eden Batman Petrolspor mücadelesini son saniyelerde yediği golle 10 kaybetti. Diyarbekirspor, son dakika golleriyle tam 13 puan kaybetti.

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