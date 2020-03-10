Diyarbakırspor Play-Off’u düşünüyor

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor’da normal sezonun tamamlanmasına 6 hafta kala gözler PlayOff maçlarına çevrildi.

5. sıradaki takımla puan farkı 11 olan ve ilk 4 sıradaki takımların PlayOff’a kalacağı ligde hedefe çok yakın olan 52 yıllık efsane kulüpte hesaplar daha çok PlayOff üzerine yapılıyor. Diyarbekirspor teknik direktör Aytekin Yıldırım, ligde bu sezon oynadıkları 20 maçta sadece 1 yenilgi aldıklarını söyledi. Yıldırım, hedeflerine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Yıldırım, kısa sürede önemli başarılara imza attıklarını ancak daha işlerinin bitmediğini kaydetti. Yıldırım, şöyle dedi:

“Sezonun ikinci yarısında oynadığımız 7 maçı da kazandık. PlayOff’a kalmayı garantilemedik henüz ama hedefe yakınız. Kalan 6 maçımıza da kazanıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.