Dicle Elektrik’ten 7 bin çalışanına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dicle Elektrik’ten 7 bin çalışanına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi

İHA

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki 6 ilde yaklaşık 7 bin çalışanına temel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi veriyor. Eş zamanlı olarak başlatılan ve 10 gün devam edecek olan 2020 yılı İSG eğitimlerinin sloganı 'Aileniz Evde Sizi Bekliyor' olarak belirlendi.

Dicle Elektrik’ten 7 bin çalışanına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki 6 ilde yaklaşık 7 bin çalışanına temel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi veriyor. Eş zamanlı olarak başlatılan ve 10 gün devam edecek olan 2020 yılı İSG eğitimlerinin sloganı ‘Aileniz Evde Sizi Bekliyor’ olarak belirlendi.
Hizmet verdiği alan ‘çok tehlikeli iş kolu’ kategorisinde olan Dicle Elektrik, tüm çalışanlarına her yıl düzenli olarak temel İSG eğitimleri veriyor. Bu yıl İSG uzmanlarının saha gözlemlerinden tespit ettiği hususlar da göz önüne alınarak eğitim konuları temel ilk yardım, hijyen, temel iş sağlığı ve güvenliği, ergonomi ve kişisel koruyucu donanımların kullanım prensipleri olarak belirlendi. 6 ilde eş zamanlı olarak başlatılan eğitimlerin Diyarbakır ayağını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas, Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Avni Doğan, İl Müdürü Uğur Yaka ve diğer bazı yetkililer de izledi.

İhmaller mazur görülmeyecek
Eğitimlerin başlaması nedeniyle konuşan İdari İşler Müdürü Haydar Özmen, iş kazaları istatistiklerini paylaştı ve iş kazalarına daha çok aşırı özgüvenin sebep olduğunu hatırlattı. İl Müdürü Uğur Yaka ise İSG konusunda özelleştirme öncesine göre daha iyi bir durumda olduklarını belirterek, çalışanlardan iş güvenliği ekipmanlarının mutlaka kullanılmasını istedi.
Daha sonra söz alan Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Avni Doğan, bir yerde iş kazası yaşanmış ise burada ihmal olması ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti ve “İSG konusunda yaşanacak ihmallerin takipçisi olacağız, mazur görmeyeceğiz” mesajını verdi.

"İş güvenliği süreç ve standartlarını uygulamaya tam yansıtmalıyız"
Eğitime katılan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas ise İSG konusunun şirket yönetiminin en öncelikli konularından olduğunun altını çizdi. Her çalışanın kendisine, ailesine ve çalışma arkadaşlarına karşı sorumlu olduğunu belirten Arvas, "Evlerimizdeki huzurun anahtarı, iş yerimizdeki güvenliğimizdir" dedi. Dicle Elektrik'in iş güvenliği alanındaki yasal süreç ve standartları eksiksiz uygulama taahhüdünü vurgulayan Arvas, sözlerine şöyle devam etti:
“Gerek bu eğitimlerde, gerekse basılı, görsel materyaller vasıtasıyla paylaştığımız iş güvenliği süreç ve standartlarının kağıt üzerinde kalmaması gerek. Bu süreçleri ve standartları öğrenmeli, benimsemeli ve sürekli eğitimler, pratiklerle uygulamada kalıcı hale getirmeliyiz. Kendi tecrübemiz ve öz güvenimiz, bu süreç ve standartları görmezden gelmemize yol açmamalı.”
Daha sonra başlayan İSG eğitimleri öncesinde iş yeri hekimleri tarafından çalışanlara koronavirüs ve korunma yolları hakkında da bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacak
YEREL HABERLER Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacak
Nasıranlı'dan gençlere ‘kariyer ve meslek seçme’ semineri
YEREL HABERLER Nasıranlı'dan gençlere ‘kariyer ve meslek seçme’ ...
Haluk Levent Diyarbakır'a geliyor
YEREL HABERLER Haluk Levent Diyarbakır'a geliyor
Diyarbakır’da ‘akıllı şehir çözümlerine yönelik iş birliği anlaşması’ imzalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ‘akıllı şehir çözümlerine yönelik iş ...
Teröristlerin kaçırdığı er, HDP binasına getirildikten sonra Lice kırsalına götürülmüş 190 gündür evlat nöbeti tutan Şevket Altıntaş mahkemede, kaçırılan oğlu er Müslüm'ün HDP binasına getirilip kaydı alındıktan sonra Lice kırsalına götürüldüğünü öğrendi
YEREL HABERLER Teröristlerin kaçırdığı er, HDP binasına ...
Kulp'ta badem ağaçları erken çiçek açtı
YEREL HABERLER Kulp'ta badem ağaçları erken çiçek açtı
Diyarbakırspor Play-Off’u düşünüyor
YEREL HABERLER Diyarbakırspor Play-Off’u düşünüyor
Son dakika golleri Diyarbekirspor’un kabus oldu
YEREL HABERLER Son dakika golleri Diyarbekirspor’un kabus oldu
Diyarbekirspor'un Play-Off umutları sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor'un Play-Off umutları sürüyor
Bağlar Belediyespor'dan tarihi galibiyet
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor'dan tarihi galibiyet
Amed Sportif Faaliyetler’de Derelioğlu dönemi
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler’de Derelioğlu dönemi
Silvan'da bağ budama dönemi başladı
YEREL HABERLER Silvan'da bağ budama dönemi başladı
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün
Silvan'da badem ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Silvan'da badem ağaçları çiçek açtı
HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün
BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı
YEREL HABERLER BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve ...
Yemek borusu kapalı olan 2 günlük bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Yemek borusu kapalı olan 2 günlük bebek, ameliyatla ...
Bağlar Belediyesi çocukları Kur’an-ı Kerim ile tanıştırıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi çocukları Kur’an-ı Kerim ile ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 190’ıncı gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 190’ıncı gününde
Tencereyi gözüne kestirdi, çocuğa çaldırttı
YEREL HABERLER Tencereyi gözüne kestirdi, çocuğa çaldırttı
(Görüntülü) Annelerin direnişi çözülmeyi hızlandırdı, PKK'nın barınma alanlarında televizyon yasaklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Annelerin direnişi çözülmeyi hızlandırdı, ...
'Diyarbakır Anneleri'nin direnişi, PKK´daki çözülmeyi hızlandırdı
YEREL HABERLER 'Diyarbakır Anneleri'nin direnişi, PKK´daki çözülmeyi ...
Diyarbakır’da kamyonet devrildi: 2’si çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kamyonet devrildi: 2’si çocuk 5 yaralı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden engelli çocuğu olan ailelere seminer
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden engelli çocuğu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X