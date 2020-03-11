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Teröristlerin inleri yerle bir edildi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 8 sığınak kullanılmaz hale getirildi Operasyonlarda 547 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İHA

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 8 adet sığınak imha edildi. Operasyonlarda 547 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlerin inleri yerle bir edildi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 8 sığınak kullanılmaz hale getirildi Operasyonlarda 547 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 8 adet sığınak imha edildi. Operasyonlarda 547 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi güneyi kırsalında 9 Mart 2020 Pazartesi günü terör örgütüne yönelik başlatılan Kapan6 Şehit Jandarma Er Fevzi Güngür operasyonu başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonda, teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan 1 tanesi toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 25 metrekare genişliğinde ve 1 buçuk metre yüksekliğinde olmak üzere toplam 8 adet sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, ev aramalarında ve bahse konu sığınaklar içerisinde 1 adet Glock marka tabanca 1 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp, 2 adet akü, 1 adet 4’lü pil bloğu, 2 adet güneş paneli, 20 metre elektrik kablosu, 20 adet çadır direği, 4 adet terörist kıyafeti, 3 adet mekap ayakkabı, 1 adet silah sıfırlama aparatı, 1 adet silah temizleme yağı, 500 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.

Terörün finans kaynağına darbe
Operasyonda, narkoterörizmle mücadele kapsamında narkotik tespit köpekleri Engel ve Çiko’nun da kullanıldığı belirtilen açıklamada, “Arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar ve jelikan bidonlar içerisinde; satışa hazır vaziyette 547 kilogram esrar ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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