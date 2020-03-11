Yumurta gençleştirme tedavisiyle 11 yıl sonra çocuk hasreti son buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yumurta gençleştirme tedavisiyle 11 yıl sonra çocuk hasreti son buldu

İHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Necla İnanç, çocuk sahibi olmak için 11 yıl boyunca çalmadık kapı bırakmadı. Tedavilerinde olumsuz sonuç alan İnanç, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e göründü. Yumurta gençleştirme, erkeğe yapılan sperm antioksitan ve sperm detoks tedavisi sonucu İnanç'ın 11 yılık çocuk hasreti son buldu.

Yumurta gençleştirme tedavisiyle 11 yıl sonra çocuk hasreti son buldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Necla İnanç, çocuk sahibi olmak için 11 yıl boyunca çalmadık kapı bırakmadı. Tedavilerinde olumsuz sonuç alan İnanç, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e göründü. Yumurta gençleştirme, erkeğe yapılan sperm antioksitan ve sperm detoks tedavisi sonucu İnanç'ın 11 yılık çocuk hasreti son buldu.
Viranşehir’de yaşayan 11 yıllık evli Necla İnanç, çocuk sahibi olmak istedi. Doğal yoldan ve tedaviler sonucu çocuk sahibi olamayan İnanç, bu süreçte birçok yerde tedaviler gördü. Yapılan tedaviler olumsuz sonuç verince umutlarını yitiren İnanç, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Necla İnanç'a ileri derecede yumurta tembelliği, erkekte de hem sperm hareketinin hem de sayısının ileri derecede zayıflığı teşhisi konuldu. Yapılan yumurta gençleştirme ve yumurta detoksu tedavisi sonucunda çiftin 11 yıl sonra çocuk hasreti son buldu.

"Hem kadına hem de erkeğe tedavi verdik"
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 11 yıllık evli olduğunu ve kendilerine başvurduklarında ileri derecede yumurta tembelliği olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hasta daha önce birçok kliniğe başvurmuş. Tedaviler almış, uygulamalar yapılmış. Fakat bir türlü sonuca ulaşamamış. Çünkü hastada yumurta tembelliği olduğu için yarım bıraktığını da ifade ediyor. Yumurta tam aktif gelişemediği için gebelikte oluşmadığını dile getiriyor. Hastayı değerlendirdiğimizde hormonlarının yüksek olduğunu ve yumurta rezervinin çok ciddi anlamda azalmış olduğunu gördük. Aynı zamanda erkekte de hem sperm hareketinin hem de sayısının ileri derecede zayıfladığını gördük. Biz bu hastaya ilk önce yumurtaları güçlendirmek için yumurta gençleştirme tedavisi yaptık. Aynı zamanda erkeğinde spermi zayıf olduğu için sperm antioksitan tedaviyle sperm detoks tedavisi yaptık. Hem kadına hem de erkeğe tedavi verdik. Hasta ilk bize geldiğinde umutsuzdu. Hiçbir şekilde gebe kalmayacağını düşünüyordu. Ta ki kliniğimize geldikten sonra biz uygulayacağımız tedavileri söyleyinceye kadar. Tedaviye başladığımızda yumurta gençleştirme tedavisi, sperme detoks tedavisi uyguladık ve ondan sonra biz tüp bebek uygulamasına başladık. Tüp bebek uygulamasını yaptığımızda biz hastaya kaliteli yumurta elde etmek için yumurta gençleştirmenin yanında rahim gençleştirme uyguladık. İkisini kombine uyguladık. Hasta gerçek anlamda umutsuzdu, gebelik olmayacağını düşünüyordu. Transferimizi gerçekleştirdikten 12 gün sonra gebelik testine baktığımızda müthiş bir mutluluk oldu hastada. Hasta hiç inanmıyordu, ta ki gebelik kesesini görünceye kadar. Bu tedavilerde başarılı olmanın yolu altta yatan sebebi iyice araştırmak. Altta yatan sebebe yönelik tedavi vermek lazım. doğru hekim, doğru klinik ve doğru tedavi başarının altın anahtarıdır.”

"Millete özeniyordum, anne olmak istiyordum"
Anne adayı Necla İnanç, arkadaş tavsiyesi ile Hakan hocanın yanına geldiğini söyledi. İnanç, "Onun da 12 yıl çocuğu yoktu. Burada ikiz çocuğu oldu. Bizde Hakan hocanın yanına geldik. Önce tüplerime baktılar tıkalıydı açtırdılar. Ondan sonra yumurta tembelliği vardı. Çok gezdim hiç çocuğum olmadı. Hakan hocanın yanına geldim ve şuan gebeyim. Çok rahatsız oluyordum, istiyordum ki çocuğum olsun. Hiç konuşmuyordum. Milleti görüyordum özeniyordum. Ben de anne olmak istiyorum. Acaba bir gün çocuğum olacak mı diye düşünüyordum. Çok şükür Hakan hoca sayesinde çocuğum oldu. Gebeyim şuan. Çok mutluyum ve bugün keseyi de gördüm. Hakan hoca ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Teröristlerin inleri yerle bir edildi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 8 sığınak kullanılmaz hale getirildi Operasyonlarda 547 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Teröristlerin inleri yerle bir edildi Diyarbakır'ın ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari ...
Özel harekat polislerinden kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Özel harekat polislerinden kan bağışı kampanyasına ...
Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç ...
Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı
Dicle Gençlikspor’dan maça davet
YEREL HABERLER Dicle Gençlikspor’dan maça davet
(Görüntülü) Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır, akıllı şehirler arasında ...
Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacak
YEREL HABERLER Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacak
Nasıranlı'dan gençlere ‘kariyer ve meslek seçme’ semineri
YEREL HABERLER Nasıranlı'dan gençlere ‘kariyer ve meslek seçme’ ...
Haluk Levent Diyarbakır'a geliyor
YEREL HABERLER Haluk Levent Diyarbakır'a geliyor
Diyarbakır’da ‘akıllı şehir çözümlerine yönelik iş birliği anlaşması’ imzalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ‘akıllı şehir çözümlerine yönelik iş ...
Teröristlerin kaçırdığı er, HDP binasına getirildikten sonra Lice kırsalına götürülmüş 190 gündür evlat nöbeti tutan Şevket Altıntaş mahkemede, kaçırılan oğlu er Müslüm'ün HDP binasına getirilip kaydı alındıktan sonra Lice kırsalına götürüldüğünü öğrendi
YEREL HABERLER Teröristlerin kaçırdığı er, HDP binasına ...
Dicle Elektrik’ten 7 bin çalışanına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’ten 7 bin çalışanına İş Sağlığı ve ...
Kulp'ta badem ağaçları erken çiçek açtı
YEREL HABERLER Kulp'ta badem ağaçları erken çiçek açtı
Diyarbakırspor Play-Off’u düşünüyor
YEREL HABERLER Diyarbakırspor Play-Off’u düşünüyor
Son dakika golleri Diyarbekirspor’un kabus oldu
YEREL HABERLER Son dakika golleri Diyarbekirspor’un kabus oldu
Diyarbekirspor'un Play-Off umutları sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor'un Play-Off umutları sürüyor
Bağlar Belediyespor'dan tarihi galibiyet
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor'dan tarihi galibiyet
Amed Sportif Faaliyetler’de Derelioğlu dönemi
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler’de Derelioğlu dönemi
Silvan'da bağ budama dönemi başladı
YEREL HABERLER Silvan'da bağ budama dönemi başladı
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün
Silvan'da badem ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Silvan'da badem ağaçları çiçek açtı
HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün
BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı
YEREL HABERLER BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X