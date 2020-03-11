Amed Sportif Faaliyetler PFDK’ya sevk edildi

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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen hafta Diyarbakır’da oynanan ve Pendikspor’un 32 galibiyetiyle sonuçlanan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğince 10 Mart’ta PFDK’ya yapılan sevk raporları şöyle oluştu:

“Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 8 Mart 2020 tarihinde oynanan Amed Sportif FaaliyetlerPendikspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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