DÜ’de kısa tiyatro oyunları sergilendi

Dicle Üniversitesi Kolektif Tiyatro Atölyesi tarafından kısa oyunlar sahnelendi.

Kültür ve Kongre Merkezinde Dicle Üniversitesi Kolektif Tiyatro Atölyesi tarafından gerçekleşen tiyatro gösterisine öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Atölye öğrencileri uzun süreden beri hazırlık yaptıkları performansları sergiledi. Aziz Nesin’in 'Bir kadın için düet', 'Boşanma davası', 'Azizname', 'Seçkiler', 'Cambaze ave', 'Kozalar' ve 'Sen gara değilsin' adlı toplamda 7 oyunun sahnelendiği etkinlik, izleyiciler tarafından takdir topladı.

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