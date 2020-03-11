Akaryakıt istasyonundaki çatışma kamerada

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Nurettin FİDANCANSelim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, bir akaryatkıt istasyonunda 2 grup arasında, pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışma çıktı. 1 kişinin yaralandığı çatışma anı, cep telefonu tarafından görüntülendi.

Kayapınar ilçesi Gaziler Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda, 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışmada 1 kişi bacağından vurularak, yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, silahlı çatışmaya karışanlar, araçlarıyla kaçarak, kayıplara karıştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş kovanları toplayıp bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Öte yandan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde akaryakıt istasyonundaki grubun, pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açmaları ardından da kaçmaları yer alıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA

2020-03-11 17:58:20



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