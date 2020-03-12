Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) DİYARBAKIR 'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda sarılı esrarı buldu

DHA

(Görüntülü) DİYARBAKIR 'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda sarılı esrarı buldu


'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda sarılı esrarı buldu
DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde, narkotik köği 'Çiko'yla yapılan aramada, bir yolcunun kokuyu önlemek için salçayla gizlediği 780 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Kayapınar ilçesindeki Şanlıurfa karayolunda bulanan Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yapıldı. Ekipler durdurdukları bir yolcu otobüsünde yarama yaptı. Arama sırasında narkotik köpeği 'Çiko' yolculardan N.F.'ye tepki verdi. 'Çiko'nun tepki vermesi üzerine jandarma ekiplerince N.F.'de yapılan aramada beline yerleştirdiği, dış yüzeyi kokuyu önlemek için özel olarak salçayla sıvanmış ve üzeri streç film ile kaplanmış, satışa hazır 780 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.F.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır
2020-03-12 11:22:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yarının muhasebecileri Muhasebe Haftası’nı kutladı
YEREL HABERLER Yarının muhasebecileri Muhasebe Haftası’nı kutladı
'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda sarılı esrarı buldu
YEREL HABERLER 'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda ...
Kaymakam Beşikci: “Fahiş fiyat artışlarının takipçisiyiz”
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci: “Fahiş fiyat artışlarının ...
Kaymakam Beşikci minik öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci minik öğrencilerle bir araya geldi
Uyuşturucunun üzerine salça sürdü ama Çiko'dan kaçamadı Narkotik köpekleri fark etmesin diye beline sakladığı uyuşturucuya salça süren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucunun üzerine salça sürdü ama Çiko'dan ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da toplu taşıma araçları ...
Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ...
Diyarbakır’da havalimanı ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da havalimanı ve toplu taşıma araçları ...
Türbedeki taşları ısıtıp şifa arıyorlar
YEREL HABERLER Türbedeki taşları ısıtıp şifa arıyorlar
(Görüntülü) Akaryakıt istasyonundaki çatışma kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Akaryakıt istasyonundaki çatışma kamerada
Akaryakıt istasyonundaki çatışma kamerada
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonundaki çatışma kamerada
DÜ’de kısa tiyatro oyunları sergilendi
YEREL HABERLER DÜ’de kısa tiyatro oyunları sergilendi
Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 191'inci gün; aile sayısı 126 oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 191'inci gün; aile ...
HDP önündeki eylemde 191'inci gün; aile sayısı 126 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 191'inci gün; aile sayısı 126 ...
Amed Sportif Faaliyetler PFDK’ya sevk edildi
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler PFDK’ya sevk edildi
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 191'inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 191'inci gününde
Ailelerin direnişi sürüyor, evlat nöbetine katılımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Ailelerin direnişi sürüyor, evlat nöbetine katılımlar ...
Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu: “Diyarbakır terör örgütü ihanetinin kaybettirdiği yılları ve zamanı kapatmak istiyor”
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da maske kullanımı arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da maske kullanımı arttı
Fedakar öğretmen köy okulunu kendi imkanları ile yeniledi
YEREL HABERLER Fedakar öğretmen köy okulunu kendi imkanları ile ...
Diyarbakır'da maske kullanımı arttı 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da maske kullanımı arttı 
(Görüntülü) PKK sığınakları kullanılmaz hale getirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) PKK sığınakları kullanılmaz hale ...
Diyarbakır’da hayvan hastalıkları ve hareketleri toplantısı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hayvan hastalıkları ve hareketleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X