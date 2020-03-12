Sivrisineklerin taşıdığı virüslerden yılda 830 bin kişi hayatını kaybediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivrisineklerin taşıdığı virüslerden yılda 830 bin kişi hayatını kaybediyor

İHA

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Yapılan çalışmalar bize 102 argo virüsün sivrisinekler tarafından insanlara taşındığını gösteriyor. Yılda dünyada kesin olmayan sonuçlarla 830 bin kişinin bu sivrisineklerin taşıdığı virüsler tarafından öldüğü bildiriliyor" dedi.

Sivrisineklerin taşıdığı virüslerden yılda 830 bin kişi hayatını kaybediyor

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Yapılan çalışmalar bize 102 argo virüsün sivrisinekler tarafından insanlara taşındığını gösteriyor. Yılda dünyada kesin olmayan sonuçlarla 830 bin kişinin bu sivrisineklerin taşıdığı virüsler tarafından öldüğü bildiriliyor" dedi.
Türkiye'de ve dünyada ciddi tehlike oluşturan sivrisineklerden meydana gelen taşıyıcı virüsler ölümlere neden oluyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, 2015 yılı verilerine göre sadece 349 bin kişinin sıtmadan öldüğünü ve sivrisineklerin kanı emdikten sonra 10 gün içinde virüsü hasta olmayan bir insana da aktarabilme özelliğine sahip olduğunu dile getirdi. 102 argo virüsün sivrisinekler tarafından insanlara taşındığını aktaran Prof. Dr. Satar, bir yılda dünyada kesin olmayan sonuçlara göre 830 bin kişinin sivrisineklerin taşıdığı virüsler yüzünden öldüğünü söyledi. Prof. Dr. Satar, "Sivrisinekler normalde yumurtalarını suya bırakırlar ve bu yumurtadan çıkan larvalar suda beslenirler. Daha sonra pupa dönemine geçerler. Bu pupadan da erginleri oluşur. Bu erginlerle mücadele etmek tabii çok zor. Bunun için larva ve pupa dönemlerinde bunlarla mücadele çok önemli. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha çok sarı humma ve sıtma hastalığı görülüyor. Ülkemizde de bu virüsleri taşıyacak rezervuar dediğimiz vektörler mevcut. Sivrisinekler kavanozda bırakılan bir suyun içerisinde bile üreyebilecek yetenekte canlılardır. Bunun için sitelerin havuzları, genelde kışın üstleri açık ve dolu olarak bırakılıyor. Buraya bırakılacak yumurtalardan hemen larvaların çıkacağını unutmayalım. Site havuzlarının ya boşaltılıp ya da ilaçlanması gerektiğini unutmayalım” diye konuştu.

"2015 kayıtlarında 349 bin kişi sıtma hastalığından öldü"
Sivrisinekler taşıdıkları virüs bakımından birçok ölümlere sebep olmasına rağmen hiç kimsenin aklına bu sineklerle mücadele etmek gelmediğini kaydeden Prof. Dr. Ali Satar, sözlerine şöyle devam etti:
“Halbuki daha öncede bahsettiğim gibi 2015 kayıtlarına göre de sadece 349 bin kişinin sıtma hastalığından öldüğü bildirilmekteydi. Sivrisinekler kan emdikten 10 gün sonra bu virüsü hasta olmayan normal bir insana da aktarabilme özelliğine sahiptir. Sivrisinekler yumurtalarını bıraktıktan sonra bu virüslerin yumurtalarına da geçtiği, oradan yine ergin olanlarda da bulunduğunu göstermiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızının çaldığı yüzüğü kuyumcuya teslim etti
YEREL HABERLER Kızının çaldığı yüzüğü kuyumcuya teslim etti
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 192'nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 192'nci gününde
Bağlar Belediyesinden okullarda yeşil alan seferberliği
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden okullarda yeşil alan ...
HDP önündeki eylemde 192'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 192'nci gün
(Görüntülü) DİYARBAKIR 'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda sarılı esrarı buldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR 'Çiko', kokuyu önlemek için ...
Yarının muhasebecileri Muhasebe Haftası’nı kutladı
YEREL HABERLER Yarının muhasebecileri Muhasebe Haftası’nı kutladı
'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda sarılı esrarı buldu
YEREL HABERLER 'Çiko', kokuyu önlemek için salçayla gizlenen vücuda ...
Kaymakam Beşikci: “Fahiş fiyat artışlarının takipçisiyiz”
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci: “Fahiş fiyat artışlarının ...
Kaymakam Beşikci minik öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci minik öğrencilerle bir araya geldi
Uyuşturucunun üzerine salça sürdü ama Çiko'dan kaçamadı Narkotik köpekleri fark etmesin diye beline sakladığı uyuşturucuya salça süren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucunun üzerine salça sürdü ama Çiko'dan ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da toplu taşıma araçları ...
Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ...
Diyarbakır’da havalimanı ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da havalimanı ve toplu taşıma araçları ...
Türbedeki taşları ısıtıp şifa arıyorlar
YEREL HABERLER Türbedeki taşları ısıtıp şifa arıyorlar
(Görüntülü) Akaryakıt istasyonundaki çatışma kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Akaryakıt istasyonundaki çatışma kamerada
Akaryakıt istasyonundaki çatışma kamerada
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonundaki çatışma kamerada
DÜ’de kısa tiyatro oyunları sergilendi
YEREL HABERLER DÜ’de kısa tiyatro oyunları sergilendi
Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 191'inci gün; aile sayısı 126 oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 191'inci gün; aile ...
HDP önündeki eylemde 191'inci gün; aile sayısı 126 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 191'inci gün; aile sayısı 126 ...
Amed Sportif Faaliyetler PFDK’ya sevk edildi
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler PFDK’ya sevk edildi
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 191'inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 191'inci gününde
Ailelerin direnişi sürüyor, evlat nöbetine katılımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Ailelerin direnişi sürüyor, evlat nöbetine katılımlar ...
Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu: “Diyarbakır terör örgütü ihanetinin kaybettirdiği yılları ve zamanı kapatmak istiyor”
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X