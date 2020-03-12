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TKDK’dan projelere 42,4 milyon liralık hibe

İHA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğü, 5. ve 6. çağrı projeleri için 85,6 milyon liralık destek sunacak. Onaylanan 70 projeye toplamda 42,4 milyon hibe desteği verilecek.

TKDK’dan projelere 42,4 milyon liralık hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğü, 5. ve 6. çağrı projeleri için 85,6 milyon liralık destek sunacak. Onaylanan 70 projeye toplamda 42,4 milyon hibe desteği verilecek.
TKDK, 19 projeden oluşan 5. çağrı ve 51 projeden oluşan 6. çağrıyı onayladı. TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, iki çağrı için onaylanan 70 projeye toplamda verilecek hibe tutarının 42,4 milyon olacağını söyledi. Güneş, 5. çağrıda 19 projenin olduğunu ve bunların toplam yatırım tutarının 49 milyon hibe tutarının 18,7 milyon olduğunu ifade etti. Güneş, “Projelerimizin sektörel dağılımı soğuk hava deposu, kırmızı et kesimhanesi, yumurta tavukçuluğu, hindi yetiştiriciliği, besi ve süt hayvancılığından oluşuyor bu 19 proje. Bugün sözleşmelerini imzalamaya başladığımız 6. çağrı 1. proje değerlendirme seçim kurulunun sonuçlarına göre de 51 projemiz onaylandı. Bu projelerimizin toplam yatırım tutarı 36,5 milyon lira. Hibe tutarı 23,7 milyon liradır. Bu projelerimizde ilimiz için önem arz etmekte. Sektörel dağılımını şöyle ifade edebiliriz. Mantar yetiştiriciliği var. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık projelerimiz var. El sanatları kapsamında bambunun kullanıldığı masa yapımı var. Tarımsal alet yapımı destekleniyor. Yine tekstil kapsamında baskılı tül perde imalathanesi destekleniyor. Süt işleme kapsamında peynir, yoğurt yapımıyla alakalı bir tesisimiz destekleniyor. Fıstık ve badem işlemeye yönelik bir tesis yapıyoruz çermikte. Yine Kulp ilçemizde ahşap ve sedir imalathanesi destekleniyor. Eğil ilçemizde baraj gölüne yakın piknik mesire alanı destekleniyor. Bu projelerimizin hem 5. ve 6. çağrı projelerimizin toplam yatırım tutarı 85,6 milyon lira. Hibe tutarı 42,4 milyon lira hibe verilecek. KDV’den muaftır bu projeler. Dolayısıyla KDV istisnasını da eklediğimizde çok ciddi oranlarda destek söz konusu olmakta. 5. çağrıdaki 19 projeyi ve 6. çağrıdaki 51 projeyi 2020 yılı içerisinde tamamlayıp bitirmeyi hedefliyoruz. Projeleri hazır yatırımcılarımız projelerini bitirdiği anda biz bu projelerin ödemelerini yapabileceğiz. bu süreçte valimizin de başkanlığı döneminde bu projelerin sunulması sürecindeki bürokratik süreçlerin azaltılması noktasında hem bu projelerin çoğunda inşaat harcamaları var. Bunların inşaat işlerinin ruhsatlandırılması sürecinde valimizin çok büyük katkıları oldu, çok büyük destekleri oldu. Bu vesile ile Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’na şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.
Yatırımcı Hüseyin Kapan, süt üzeri bir çalışmalarının olduğunu kaydetti. Kapan, "Daha önce benim bir GAP projem vardı, onu bitirdim. Bunun ekini yapacağız. TKDK’ya başvurdum, geldi yerlerimizi tespit ettiler, araştırdılar yerimizi beğendiler, bize de destek oldular. 2 milyon 900 bin liralık bir yatırımımız olacak. TKDK’nın bize 1 milyon 900 bin liralık desteği olacak ve bu projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.
Diğer bir yatırımcı Abdurrahman Çetinkaya ise yatırımının Eğil ilçesinde olacağını aktardı. Proje içeriğinin mesire alanı yapmak olduğunu belirten Çetinkaya, “Turizm bölgesinde bu projeyi hayata geçireceğiz. Projemi TKDK’ya sundum. Devletin bütün kurumları gelip onay verdi. 1 milyon 800 bin destek alacağım. Amacımız bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sunmaktır" şeklinde konuştu.

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