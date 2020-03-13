Diyarbekirspor’dan seyircisiz oynama kararına destek

Diyarbekirsor Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararına destek verdi.

Çin’de ortaya çıkan,daha sonra dünyanın başka yerlerine sıçrayan ve son olarak Türkiye’de de görülmeye başlanan yeni tip koronavirüs salgınından sonra Türkiye’de spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi. Bu karara Diyarbekirspor'dan destek geldi. İnsan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, hükümet tarafından alınan kararları desteklediklerini söyledi.



“Şampiyonluklar telafi edilir ama sağlığın telafisi zor olur”

Pazar günü yapacakları Bayrampaşa maçının kendi cezaları nedeniyle seyircisiz oynanacağını belirten Avşar, “Nazilli Belediyespor maçında taraftarlarımızın neden olduğu kötü tezahüratlardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kulübümüze 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Bu cezamızı bu maçla çekeceğiz. Devletimizin ilgili kurullarının yapılan geniş değerlendirme sonucu nisan ayı sonuna kadar maçları seyircisiz oynatma kararı almasını vatandaşlarımızın sağlığı açısından doğru buluyoruz ve destekliyoruz. Hiçbir şey insan sağlığından daha önemli olamaz. Şampiyonluklar, küme düşmeler telafi edilir ama sağlığın telafisi zor olur. Seyircisiz de olsa hedefimiz maçlarımızı kazanıp PlayOff’a kalmaktır. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.