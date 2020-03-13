DÜ öğrencileri Kabaklı göletine teknik gezi düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DÜ öğrencileri Kabaklı göletine teknik gezi düzenledi

İHA

Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu öğrencileri, üniversite kampüs alanındaki Kabaklı göletine teknik gezi düzenledi.

DÜ öğrencileri Kabaklı göletine teknik gezi düzenledi

Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu öğrencileri, üniversite kampüs alanındaki Kabaklı göletine teknik gezi düzenledi.
Gerçekleşen teknik geziye Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Recep Karakaş, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Can Ayhan Kaya ve öğrenciler katıldı.
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Recep Karakaş öncelikle ekoloji ve çevre hakkında öğrencilere genel bilgiler verip sulak alanların yaban hayatı için olan önemini vurguladı, Prof. Dr. Karakaş, "Yakın bir zamana kadar pek çok canlı türünü barındıran göletin hem su kalitesindeki hem de çevresindeki kirliliğe bağlı olarak oluşan tablonun iyileştirilmesi için farkındalık oluşturmamız gerekir. Bu bağlamda rektörlüğümüz ile koordineli olarak çalışılacağını ve göletin rehabilite edilmesi için ve doğaseverlerin hizmetine sunulması için faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.
Öğretim elemanları ve öğrenciler doğa ve atık konusundaki anlatımlar eşliğinde göletin çevresinde doğaya zarar verici atıkları toplayarak pratik uygulama yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler-YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çocukların petrol atığı kuyusundan ...
DÜ’de kanser tedavisinde yeni yaklaşım konferansı
YEREL HABERLER DÜ’de kanser tedavisinde yeni yaklaşım konferansı
Bilnetli öğrenciler antiseptik solüsyonu üretti
YEREL HABERLER Bilnetli öğrenciler antiseptik solüsyonu üretti
Diyarbekirspor’dan seyircisiz oynama kararına destek
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan seyircisiz oynama kararına destek
Diyarbakır'da, camilerde 'koronavirüs' temizliği
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, camilerde 'koronavirüs' temizliği
Yeni Diyarbakır Stadyumu dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Yeni Diyarbakır Stadyumu dezenfekte edildi
Amedspor’a para cezası
YEREL HABERLER Amedspor’a para cezası
Büyükşehir Belediyesi temizlik araçlarını dezenfekte etti
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi temizlik araçlarını dezenfekte ...
Yenişehir Belediyesinden sabah namazı buluşmaları
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden sabah namazı buluşmaları
Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi
Bağlar'da semt pazarları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Bağlar'da semt pazarları dezenfekte edildi
Diyarbakır’da cuma namazında cemaate korona virüsü uyarısı Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç: "Bu virüsü ben Allah’tan bir nimet olarak görüyorum ve bununla mücadele etmenin en etkili yolu temizlik"
YEREL HABERLER Diyarbakır’da cuma namazında cemaate korona virüsü ...
HDP önündeki eylemde 193'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 193'üncü gün
Kaymakam Beşikçi’den fahiş fiyat artışları denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikçi’den fahiş fiyat artışları denetimi
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 193'üncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 193'üncü gününde
Diyarbakır’da bir vatandaşın e- devlet şifresi ile asılsız ihbar yapıldı iddiası Mağdur olan Şerif Polat: "E- devlet şifrem ile tanımadığım kişileri ihbar etmişler, mağdurum" “Şüphelilerin bir an önce bulunmasını talep ediyorum”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir vatandaşın e- devlet şifresi ile ...
Korona virüs Diyarbakır’da dezenfektan ürünlerin fiyatını artırdı Diyarbakır’da dezenfektan, kolonyalı mendil ve kolonya karaborsa oldu İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin: “Vatandaşların panik halini fırsata çevirenler çetedirler”
YEREL HABERLER Korona virüs Diyarbakır’da dezenfektan ürünlerin ...
Uzmanlardan tuz uyarısı Dr. Cegerğun Polat: "Sağlıklı yaşam için tuza dikkat"
YEREL HABERLER Uzmanlardan tuz uyarısı Dr. Cegerğun Polat: "Sağlıklı ...
Diyarbakır’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
(Görüntülü) Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çocukların petrol atığı kuyusundan ...
Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler
YEREL HABERLER Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları ...
Diyarbakır'da HDP'nin nevruz kutlamaları koronavirüs nedeniyle iptal
YEREL HABERLER Diyarbakır'da HDP'nin nevruz kutlamaları koronavirüs ...
Veteriner fakültesi öğrencileri hipodromda pratik yaptı
YEREL HABERLER Veteriner fakültesi öğrencileri hipodromda pratik ...
DÜ 11. uluslararası arkeoloji sempozyumuna ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER DÜ 11. uluslararası arkeoloji sempozyumuna ev ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X