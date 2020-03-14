Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı

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Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Fetih Fidanboy yönetimindeki 55 H 1271 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AJF 805 plakalı otomobil, Tekel kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar ise ekiplerin çalışmasının ardından otoparka çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN

2020-03-14 00:53:26



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