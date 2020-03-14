Diyarbakır’da tek ödüllü kız ragbi takımı Köy okulunun tek ödüllü kız ragbi takımı şampiyonluğa hazırlanıyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni Cengiz Ayar öncülüğünde oluşturulan kız ragbi takımı, ilçenin gurur kaynağı oldu. Katıldıkları ilk turnuvada Türkiye ikincisi olmanın gururunu yaşayan takım, şimdi Türkiye şampiyonu olmak için çabalıyor.

Diyarbakır’ın Dilce ilçesinde Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulu'nda çalışarak ragbi turnuvasına hazırlanan ortaokul öğrencileri, Türkiye ikincisi olmalarının ardından şampiyonluk için çalışmalarına hız verdi. Dicle ilçesindeki geçen yıl beden eğitimi öğretmeni Cengiz Ayar'ın öncülüğünde kız öğrencilerden ragbi takımı kurulurken, tamamı 14 kız öğrenciden oluşan takım, hayırsever bir iş adamının desteği ile beden eğitimi derslerinde okulun bahçesinde ve sentetik halı sahada çalışmaya başladı.

Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Cengiz Ayar, geçtiğimiz yıl şubat ayında atamasının yapılmasıyla öğretmenliğe adım attığını, gelir gelmez ilçeyi ve okulu nasıl tanıtabilirler diye harekete geçtiğini ve öğrencileri ragbi sporuyla tanıştırdığını söyledi.



"Diyarbakır'ın tek ödüllü ragbi kız takımıyız"

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında başladıkları Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına 26 takımın katılımı ile gerçekleştirildiğini belirten Ayar, "İki aylık bir süre içerisinde 26 takım içerisinde tek bir sayı farkla Türkiye ikincisi olduk. Amacımız öncelikle çocuklara ragbi’yi tanıtmak ve sevdirmekti. Biz tanıtmak ve sevdirmek ile kalmadık ragbiyi hayatımızın bir parçası haline getirdik ve olmazsa olmazımız oldu. Bu yıl içerisinde de tek bir sayı farkla kaçırdığımız Türkiye Şampiyonası'na her gün büyük bir zevkle ve heyecanla çalışarak devam ediyoruz. Biz Diyarbakır’ın Dicle ilçesinin Kocaalan köyünün tek ödüllü ragbi kız takımıyız ve bunu bu yılda inşallah devam ettireceğiz. Basın organlarında yer almamız İstanbullu bir iş adamının dikkatini çekiyor. İş adamı eksiklerimizi tamamladı ve bize çok destek oldu. Onun desteğiyle de bu yıl daha büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ona 'iyi ki varsınız' diyorum. Okul müdürü Umut Aksüner’e de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Takımın tıraycısı olduğunu belirten Helin Gül ise, "Geçen yıl kendimize güvendik ve 2,5 ay çalışıp Türkiye ikincisi olduk. Bu yıl daha çok çalışacağız Türkiye şampiyonu olacağız" şeklinde konuştu.

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