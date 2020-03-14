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(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 194'üncü gün; aile sayısı 127 oldu 

DHA

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 194'üncü günde, 2014 yılında kaçırılan kızı Fatma (26) için Şırnak'tan gelen Hediye Koybet ile birlikte 127 oldu. 

(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 194'üncü gün; aile sayısı 127 oldu 

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 194'üncü günde, 2014 yılında kaçırılan kızı Fatma (26) için Şırnak'tan gelen Hediye Koybet ile birlikte 127 oldu. 
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik?in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış?ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'ARKADAŞLARINI AL GEL, AİLENİZE KAVUŞUN'
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yaşayan Hediye Koybet, 2014 yılında kaçırılan kızı Fatma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Kızı Fatma'nın, bel rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alamadığını anlatan anne Koybet, teslim olması için çağrıda bulundu. Koybet, "Kızımın gelmesini istiyorum. Kızım gel, işkence yok bir şey yok. Arkadaşlarını al gel, ailenize kavuşun. Kızım 3 yıl boyunca bel fıtığı nedeniyle sık sık doktora gidiyordu. Bir gün doktora gideceğim diye evden çıktı ve bir daha haber alamadık. Kızımın dönmesini bekliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır
2020-03-14 13:52:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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