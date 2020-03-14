Başkan Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 5 Nisan Mahallesinde esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Başkan Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 5 Nisan Mahallesinde esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi.
Başkan Beyoğlu, yeni tip koronavirüs salgını riskine karşı tedirginlik yaşayan vatandaşları ziyaret ederek moral ve cesaret verdi. Bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Beyoğlu, hükümetin yeni tip koronavirüs riskine karşı başarılı önlemler aldığına dikkat çekerek belediye olarak da gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Vatandaşlardan alınan önlemlere ve uyarılara özen gösterip hayatın akışını devam ettirmelerini isteyen Beyoğlu, "Devletimiz ve hükümetimiz tüm dünyaya örnek olabilecek önlemleri zamanında aldı. Belediye olarak biz de gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar var. Bunların başında temizlik geliyor. Bunlara riayet ederek hayatımızın normal akışını sürdürelim. Bizler her koşulda vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.
Başkan Beyoğlu, daha sonra aynı mahallede ikamet eden Söker, Özpolat ve Yazkent ailelerini de ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Beyoğlu, çocuklarla resim çektirerek bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amed Sportif Faaliyetlerin kadın teknik direktörü Yakut oldu
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetlerin kadın teknik direktörü ...
Büyükşehir Belediyesi fırsatçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi fırsatçılara göz açtırmıyor
(Görüntülü) Meslek lisesinde üretilen ürünlerle okullar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Meslek lisesinde üretilen ürünlerle ...
Ninova Park AVM’de dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Ninova Park AVM’de dezenfekte çalışması
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 194'üncü gün; aile sayısı 127 oldu 
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 194'üncü gün; aile ...
Forum Diyarbakır AVM'de dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Forum Diyarbakır AVM'de dezenfekte çalışması
Meslek lisesinde üretilen ürünlerle okullar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Meslek lisesinde üretilen ürünlerle okullar ...
HDP il binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP il binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 194. gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 194. gününde
HDP önündeki eylemde 194'üncü gün; aile sayısı 127 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 194'üncü gün; aile sayısı 127 ...
Küçük Muhammed'in ölümünde hala ve 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Küçük Muhammed'in ölümünde hala ve 1 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da tek ödüllü kız ragbi takımı Köy okulunun tek ödüllü kız ragbi takımı şampiyonluğa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tek ödüllü kız ragbi takımı Köy ...
(Görüntülü) İş bulup kızını yanına alacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) İş bulup kızını yanına alacağı günü ...
(Görüntülü) Cezaevinde kolonya ve dezenfektan üretimi 2 kat artırıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cezaevinde kolonya ve dezenfektan üretimi ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
İş bulup kızını yanına alacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER İş bulup kızını yanına alacağı günü bekliyor
Cezaevinde kolonya ve dezenfektan üretimi 2 kat artırıldı
YEREL HABERLER Cezaevinde kolonya ve dezenfektan üretimi 2 kat ...
Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
İş dünyasından fahiş fiyat artışına ortak tepki: ''Sessiz kalmayacağız''
YEREL HABERLER İş dünyasından fahiş fiyat artışına ortak tepki: ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da, camilerde 'koronavirüs' temizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da, camilerde 'koronavirüs' ...
(Görüntülü) Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler-YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çocukların petrol atığı kuyusundan ...
DÜ’de kanser tedavisinde yeni yaklaşım konferansı
YEREL HABERLER DÜ’de kanser tedavisinde yeni yaklaşım konferansı
Bilnetli öğrenciler antiseptik solüsyonu üretti
YEREL HABERLER Bilnetli öğrenciler antiseptik solüsyonu üretti
DÜ öğrencileri Kabaklı göletine teknik gezi düzenledi
YEREL HABERLER DÜ öğrencileri Kabaklı göletine teknik gezi düzenledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X