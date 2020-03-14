Diyarbakırspor'dan farklı galibiyetlere devam

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Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, 21. hafta maçında Yolspor'u 40 yenerek üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Seyrantepe Stadında oynanan mücadelede etkili bir futbol ortaya koyan YeşilKırmızılı takım, Oktay Özen, Murat Güneş, Mahsum Döker ve Veysel Yavuzkır'ın kaydettiği gollerle 3 puana ulaşarak puanını 54'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. 21 maçta rakip filelere 71 gol bırakan 52 yıllık maziye sahip kulübün teknik sorumlusu Aytekin Yıldırım, "PlayOff'a kalmayı garantilediklerini dile getirdi. Yıldırım, "Üst üste 9'ncu galibiyetimizi aldık. Maçlarımızı farklı skorlarla kazanmaya devam ediyoruz. Nihai hedefimiz PlayOffta da başarılı olup BAL Ligine yükselmektir" dedi.

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