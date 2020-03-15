Operasyon düzenlenen binadaki köpeklerin evde kalmasını sahipleri istemiş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahısların besledikleri köpeklerin evde kalmasını kendilerinin istediği belirtildi.

Diyarbakır'da güvenlik güçleri, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bir apartmanın son katında bulunan eve operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan şahısların evde beslediği köpekleri gören polislerin hayvanların bakım merkezine götürülmesi gerektiğini ifade ettiği, zanlıların ise hayvanların yiyeceklerinin ve sularının bulunduğunu, yakınlarının da gelip köpeklere bakabileceğini söyledikleri öğrenildi. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin hayvanları evde bıraktığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.