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Diyarbekirspor sahasında Bayrampaşaspor ile golsüz berabere kaldı

İHA

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Bayrampaşaspor ile sahasında 00 berabere kaldı.

Diyarbekirspor sahasında Bayrampaşaspor ile golsüz berabere kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Bayrampaşaspor ile sahasında 00 berabere kaldı.
Hem korona virüsü tedbirleri çerçevesinde hem de TFF tarafından bir maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftarların alınmadığı müsabakanın ilk tehlikeli atağı Diyarbekirspor'dan geldi. Sol kanattan ceza alanına yaklaşan Ozan'ın ortasında kaleci Cengizhan yumrukla topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi. Diyarbekirspor'da sarı kart cezalısı olan Şevket ve Ömer'in yokluğunda savunmada İbrahim ve Can görev yaptı. Diyarbekirspor 58. dakikada penaltı kaçırdı. Oyuna 1 dakika önce giren Ahmet ceza alanında düşürüldü ve hakem tereddütsüz şekilde penaltı kararı verdi. Güneyin penaltı vuruşunu kaleci Cengizhan kurtardı. Golsüz berabere sonuçlanan karşılaşmada Diyarbekirspor teknik direktörü Şenol Demir ve yardımı antrenör Oktay Kahraman sarı kart gördü.

Maçın karnesi
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Levent Gümüşdere xx, İlke Akman xx, Oğuzhan Yazır xx
Diyarbekirspor: Hasan Sürmeli xx, Faruk Yaldıran xx, Onur Paksoy xx, Ozan Karabacak xx, İbrahim Has xx, Can Sıkılmaz xx, Reşo Akın xx (Dk. 56 Ahmet Arı x), Taner Çekiç xx, Emre Hasan Balcı xx, Güney Tutcuoğlu xx, Uğur Uğur x (Dk. 57 Feyyaz Aydil x)
Bayrampaşaspor: Cengizhan Şarli xx, Hüseyin Tokmak xx, Mustafa Emin Birinci xx, Bünyamin Balat xx, İsa Güler xx (Dk. 58 Mert Somay x), Mertcan Aktaş xx, Bilal Aziz Özer xx, Özgür Kedikli xx (Dk. 64 Ömercan Öndeş x), Doğukan Bad xx, Kadir Kaan Özdemir xx, Tuğrul Erat xx (Dk. 78 Feridun Kıroğlu ?)
Sarı kartlar: Dk. 42 Emre Hasan Balcı (Diyarbekirspor), Dk. 68 Ömercan Öndeş , Dk. 84 Mert Somay, Dk. 90+2 Hüseyin Tokmak (Bayrampaşaspor)

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