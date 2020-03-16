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Kanser hastası Emir'e kanseri yenen öğretmenden evde eğitim

DHA

Kanser hastası Emir'e kanseri yenen öğretmenden evde eğitim


Nurettin FİDANCANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 2 yıl önce beyninde tümör tespit edildiği için okula gidemeyen 7 yaşındaki Emir Aydın´a evde ders vermek için, daha önce kanseri yenen öğretmen Ahmet Şudut gönüllü oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü bu talebe olumlu yanıt verince Ahmet Şudut, Emir´e evde eğitim vermeye başladı.
Kentte oturan 3 çocuklu Aydın ailesinin ortanca çocuğu Emir, 5 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede tedaviye alındı. Tedavi gördüğü hastanede doktorlar Emir'in beyninde tümör tespit etti. Kanser teşhisi konulan Emir'in tedavisine başlandı. Oğlunun okul çağına gelmesiyle Mevlide Aydın, Emir'in doktorlarıyla görüştü. Doktorlar, Emir'in okula gidemeyeceğine karar vermesi üzerine anne Mevlide Aydın, oğlunun evde görmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Milli Eğitim Müdürlüğü, Mevlide Aydın'ın başvurusunu incelemeye aldığı sırada Emir'in durumunu öğrenen ve geçen yıl yakalandığı akciğer kanserini erken teşhisle sonucu yenen Ahme Şudut, harekete geçti. Şudut, Emir'e evde ders vermeye gönüllü olduğunu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirmesiyle talebi kabul edildi. 
'KENDİMİZİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUZ'
Öğretmen Şudut, Emir'e evde eğitim vermeye başladıktan kısa süre sonra dayanışma gecesi düzenledi. Sudut, Diyarbakır Öğretmenevi'nde düzenlenen gecede, Emir'in tedavisi için para toplandı. Geceye katılan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Feysel Taşçıer, öğretmen Şudut'un sergilediği vefanın önemine dikkat çekerek, "Ahmet Şudut hocamız Türkiye'de ve dünyada eşi az bulunan bir çabayla çok büyük bir vefa örneği gösterdi hepimize. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz böyle öğretmenlerle çalıştığımız için" dedi.
'İKİMİZ DE AYNI İLLETİN MAĞDURUYUZ'
Öğretmen Ahmet Şudut, ayrıca Emir´e, resim ve müzik öğretmenlerinin de eğitim vermesini sağladı. Şudut, 8 seanslık kemoterapi tedavisi gördüğünü, kanseri yendikten sonra Emir'e ders vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Akciğerimde kitle için 8 seanslık bir kemoterapi ışın tedavisi gördüm. Bundan dolayı evde eğitim sistemine geçmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdim. Sağ olsun İl Milli Eğitim Müdürümüz Feysel Taşçıer uygun buldu ve beni evde eğitim sisteminde görevlendirdi. Emir Aydın, öğrencimiz beyin tümörü nedeniyle ameliyat olmuş ve okula gidemiyordu. O da evde eğitim almak için başvurmuştu. Yolumuz bu şekilde kesişti. Kasımın ayından beri birlikte çalışıyoruz. Birbirimizin dilinden iyi anlıyoruz. İkimiz de aynı iletin mağduruyuz. Ben atlattım. Sadece belli dönemlerde kontrole gidiyorum. Emir ile çalışmalarımız devam edecek. Gelecek yıl ikimiz de sağlığımıza kavuşursak özellikle o sağlığına kavuşursa doğal ortamda devam edecek. Emir ile çalışmalarımız evle sınırlı kalmıyor. Resim ve müzik öğretmenlerinden dersler alıyor. Ben de onu dış ortamda sosyal hayatın içine katmak için çalışmalarda bulunuyorum. Alışverişe gidiyoruz, sinemaya gidiyoruz. Kolejlerde kendi yaşıtlarıyla buluşturuyoruz."
Anne Mevlide Aydın ise oğlu Emir'in evde eğitim görmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Evde eğitim olarak çok güzel gidiyor. Öğretmenimizden memnunuz. Emir de çok mutlu bu konuda. Yazmayı çok seviyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA
2020-03-16 08:46:02

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