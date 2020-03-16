Yerde bulduğu döviz ve altınları sahibine teslim etti

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Şükrü Özmez isimli vatandaş, yerde bir kesenin içinde bin 600 euro, bin dolar ve bir miktar altın buldu. Sosyal medya üzerinden miktar belirtmeden para bulduğunu duyuran Özmez, kendisine telefonla ulaşılması üzerine paraları sahibine teslim etti.

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