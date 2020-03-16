Bağlar Belediyesinden korona virüs önlemleri

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında personelini pandemi, korona virüs ve hijyen konularında bilinçlendirdi. Vatandaşlara hizmet veren belediyeye ait kampüs ve binalar dezenfekte edilirken, yaşlı, hasta, hamile ve engelli personel 12 gün idari izinli sayıldı.

Dünya genelinde etkili olan ve Türkiye’de de görülmeye başlanan yeni tip korona virüs salgınına karşı Bağlar Belediyesi 7 maddelik önlem paketini hayata geçirdi. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğünde görev yapan doktor ve iş güvenliği uzmanları, belediyenin değişik birimlerinde görev yapan personele pandemi, korona virüs ve hijyen konularında eğitim vermeye başladı. Uzmanlar, salgına karşı neler yapılması gerektiği konularında bilgiler verdi.



Sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikler iptal

Yeni tip korona virüs riskine karşı 14 kural adıyla bastırılan kitapçıklar, belediyeye ait kampüs ve binalarda asılırken, bu kitapçıkların vatandaşlara da dağıtılacağı kaydedildi. Belediyenin sportif, kültürel ve sanatsal tüm etkinlikleri durdurularak tesisler geçici süreliğine kullanıma kapatıldı. Kadın ve çocuk oyun merkezlerinde verilen mesleki ve temel eğitimler ertelenirken, üniversite adaylarına ücretsiz TYTAYT kursunun verildiği eğitim merkezi de bir süreliğine kapatıldı. Eğitim faaliyetleri ve dersler Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda ertelendi.



Binalar dezenfekte edildi, mazereti olan personele izin verildi

Vatandaşlara hizmet veren belediyeye ait kampüs ve binalar dezenfekte edildi. Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile alınan kararlar doğrultusunda görevlendirilen özel ekip, halkın doğrudan temas kurduğu ve hizmet aldığı binaları titiz bir şekilde dezenfekte etti. Önemli bir gelişme de belediyede görev yapan personeller konusunda yaşandı. Virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu 60 yaşın üzerindeki çalışanların yanı sıra hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellere 12 günlük idari izin verildi.



“Devletimizin aldığı tedbirlere katkıda bulunmaya devam edeceğiz”

Alınan tedbirleri açıklayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, insan sağlığını her şeyden daha önemli gördüklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, "Vatandaşlarımız virüsten korkmamalı ve günlük yaşantılarına devam etmeli ancak hastalık riskine karşı da uyanık ve tedbirli olmalı. Ülkemiz inşallah bu günleri de atlatacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan komutasındaki devletimiz bu konuda bilinçlidir, tehlikeyi erken fark ederek bu konuda dünyada örnek olmuştur. Bizler de tüm kurum ve kuruluşlar olarak bu sürece katkıda bulunacağız. Bunu milli bir seferberlik görevi olarak telaki ediyoruz. Öncelikle bizim bu noktada milletimize örnek olmamız gerekiyor. Bu nedenle halka açık olan belediyemize ait kampüs ve binalarda tedbirleri sıklaştırdık. Aziz milletimizden bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz” dedi.

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