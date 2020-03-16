Doğu ve Güneydoğu’da kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, salı ve çarşamba günleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birçok bölgesinde kuvvetli yağışın etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Salı ve Çarşamba günü Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneyinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağış, rakımı bin 500 metre ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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