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Amed Sportif Faaliyetler liglerin ertelenmesini istiyor

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, korona virüse karşı önlemler için nisan ayına kadar seyircisiz oynanacak maçların ertelenmesini istedi.

Amed Sportif Faaliyetler liglerin ertelenmesini istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, korona virüse karşı önlemler için nisan ayına kadar seyircisiz oynanacak maçların ertelenmesini istedi.
Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Metin Kılavuz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’de rastlanan korona virüs vakası nedeniyle spor müsabakaları için alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu söyledi. Kılavuz, seyircisiz oynama karının yetersiz olduğunu ve tüm maçların ertelenmesi gerektiğini belirtti. Kılavuz, şunları söyledi:
“Orta Çağın vebası sürecini andıran 21. yüzyılın korona virüsü geldiği boyut itibariyle insanlığın hayati bir krizine dönüşmüştür. Amedspor, sporun halk sağlığı açısından önemine inanır. Bireysel spor aktiviteler önemlidir. Asıl olan ise sporun toplumsal yaşam haline gelmesidir. Korona virüsün yaygınlaşarak toplumsal sağlığı hayati derecede tehdit edecek bir hal aldığı görülmektedir. En son Türkiye’deki futbol maçlarının seyircisiz oynanması kararı eksik ve yanlıştır. Taraftar sağlığı açısından doğru bulduğumuz karar, futbolcu, teknik heyet, hakem ve bu organizasyonun diğer tüm bileşenlerinin sağlık hakları düşünüldüğünde eksik ve yanlıştır. Bu nedenle Türkiye’deki tüm maçlar ertelenmelidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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