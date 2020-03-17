Çınar’da dezenfekte çalışmaları

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Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakamlığı tarafından umuma açık yerler, toplu taşıma araçları ve kamu binaları dezenfekte edildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını hızlandıran Çınar Kaymakamlığı ilçe genelinde dezenfekte çalışması başlattı. Bu kapsamda ekipleri, umuma açık yerler, iş yerleri, toplu taşıma araçları ve kamu binalarını dezenfekte etti. Yetkililer, vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara uyması konusunda uyarıda bulundu.

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