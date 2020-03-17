Bağlar Belediyesi’nden korona virüs için özel ekip

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile ilçedeki kurum ve kuruluşları korona virüse karşı dezenfekte etmek amacıyla 10 kişilik özel ekip kuruldu. 4 araç eşliğinde çalışma yapan ekip, kısa sürede tüm kurum ve kuruluşları temizleyerek çalışanlar ve vatandaşlar için hijyenik hale getirmeyi planlıyor.

Bağlar Belediyesi, tüm dünyayı saran ve Türkiye’de de vaka sayısı gün geçtikçe artan yeni tip korona virüs ile mücadelede önemli bir aşamaya geçti. Belediyedeki birimlerle toplantılar yapan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, dezenfekte çalışmaları için özel ekip kurulmasını istedi. Deneyimli isimlerden oluşan 10 kişilik ekip ve 4 araç ile dezenfekte çalışmaları hızlandırıldı. Dezenfekte için yeterli sayıda ilaç temin eden belediye, özel ekibin başarılı çalışmaları ile ilçede kısa sürede ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşları dezenfekte ederek vatandaşlar için hijyenik hale getirmeyi planlıyor.

Vatandaşların yapacağı ihbarlar ve kurumların talepleri de değerlendirilerek çalışmalar yoğunlaştırılacak.



"Bu iş için 24 saat iş başında olacak özel ekip kurduk"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Beyoğlu, vatandaşları tedirginliğe sevk edecek davranışlardan kaçınmak şartı ile gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi. Beyoğlu, "Panik yok, tedbir var Bağlar ve Diyarbakır diyoruz. Devletimizin aldığı kararlara destek olması bakımından gerekli gördüğümüz tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu salgını önlemenin en önemli yolu, temizliktir ve temiz kalmaktır. Bu amaçla vatandaşlarımızın hizmet aldığı kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte etmek üzere 10 kişiden oluşan ekip kurduk. İlaç stoku ve teçhizat konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayacak şekilde vatandaşlarımızın temas kurduğu her yeri dezenfekte etmeyi planlıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmesini istemeyiz. Ekibimiz gece gündüz iş başında olacak” dedi.

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