Kulp'ta korona virüs sessizliği

Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar canlı kalıyor?

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmayı tercih etti.

Sağlık Bakanlığı korona virüs tedbirlerini açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı da alınan yeni tedbirleri hayata geçirdi. Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından Kulp'ta da vatandaşlar evlerine çekildi. Okulların tatil olması, çay ocakları , kafe ve kahvehanelerin de kapatılmasıyla birlikte Kulp'ta sessizlik yaşanmaya başladı. Tedbir maksadıyla vatandaşların sokağa çıkmadığı Kulp ilçesinde, cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

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