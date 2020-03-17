Diyarbakır'da dolu etkili oldu (2)

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YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR ARIZALANDO

Diyarbakır´da etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışının ardından bazı yol ve alt geçitleri su bastı. Sudan geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Arızalı araçlar çekilirken, DİSKİ ekipleri su tahliyesi yaptı. Ayrıca yağışın ardında bazı kanalizasyon borularının patlamasıyla yollar göle döndü.Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2020-03-17 20:32:57



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