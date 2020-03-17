OSB’deki fabrikalar dezenfekte edildi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, korona virüse karşı bölgede hizmet veren cami, kreş ve fabrikaları dezenfekte etti.

Diyarbakır OSB Müdürlüğü Yönetim Kurulu, bölgede faaliyet gösteren firmalara talepleri doğrultusunda ücretsiz dezenfekte hizmeti verdi. Diyarbakır OSB Personel Müdürü Mehmet Türk, ''OSB Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği, sosyal tesislerimizde, hizmet binalarımızda ve bölgemizdeki fabrikalarda korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Korona virüse yönelik tedbirler kapsamında, Sağlık Bakanlığımızın beyan ettiği 14 gün kuralına ve dezenfekte programına uymak bu virüsle mücadeleyi daha kolay hale getirecektir. Bu uygulamayı her gün personeller fabrikalarda çıktıktan sonra aynen tekrar edeceğiz. Bu virüse karşın her türlü tedbirimizi alacağız ve alamaya devam edeceğiz'' dedi.

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