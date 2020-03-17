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(Görüntülü) Diyarbakır'da dolu etkili oldu (2)

DHA

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR ARIZALANDI

(Görüntülü) Diyarbakır'da dolu etkili oldu (2)

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR ARIZALANDI
Diyarbakır?da etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışının ardından bazı yol ve alt geçitleri su bastı. Sudan geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Arızalı araçlar çekilirken, DİSKİ ekipleri su tahliyesi yaptı. Ayrıca yağışın ardında bazı kanalizasyon borularının patlamasıyla yollar göle döndü.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır
2020-03-17 22:48:44

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