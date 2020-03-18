Dicle'de okullar dezenfekte edildi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde okullar, salgın hastalıklara karşı tedbir amaçlı dezenfekte edildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca alınan tedbirlere dair genel bir çalışma yürüten Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullardaki koridorlarda, sınıflarda ve el ile temas yapılan alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Okullarda yapılan dezenfekte çalışmaları ile ilgili bir açıklama yapan Dicle İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zeki Kozan, “Çin'in Wuhan kentinde görülerek hızla yayılan korona virüs ve diğer virüslerin neden olabileceği hastalıklara karşı, okullarımızda hijyen çalışmaları süratle devam etmektedir. Ekibimizle beraber almış olduğumuz ilaç pompaları, kıyafet ve hijyen solüsyonu ile birlikte seferber olduk. Okullarda el temasının olduğu bütün alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıp, kapalı alanlar havalandırılarak, gerekli önlemler alınmıştır" dedi.

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