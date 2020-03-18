Diyarbakır’da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği

Diyarbakır’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. T

Diyarbakır’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Caddesi üzerinde bulunan Hava Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 8’inci Ana Jet Üst Komutanı ve 7. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Ali Özmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Reşit Can, ilçe kaymakamları ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Hava ve Kara Şehitliğine çelenk sunma törenin ardından şehitler anısına saygı atışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, şehitlik defterini imzalayarak duygu ve düşüncelerini yazdı.



"Sizleri bitmeyen bir rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz"

Törende konuşan Vali Güzeloğlu, "Aziz şehitlerimiz, tarihimize altın harflerle yazılan, dönüm noktalarından biri olan ve bağımsızlık savaşının temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferini kutlamak ve vatanımız uğruna canlarını hiçe sayarak, göğsünü düşmana siper eden, milletimizin bağımsızlığı vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren siz aziz şehitlerimizin huzurundayız. Sizleri bitmeyen bir rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhlarınız şad mekanlarınız cennet olsun. Kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk yaştaki şehit kahramanlarımızın dünya tarihinde benzeri olmayan bir zaferin mimarı olmalarını bugün biz 105’inci yıl dönümündeyiz. Tüm dünya milletlerinin takdirini kazanan bağımsızlık uğruna bir milletin neler yapabileceğinin en güzel örneğini veren siz kahramanlarımıza milletçe şükranlarımızı sunuyoruz. Bu duygularla, başta cumhuriyetimizin kurucu gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan eyleyen tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad, makamınız cennet olsun inşallah" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından tören, şehitlerin ruhu için dua edilmesi sonrası sona erdi.

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