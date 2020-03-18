Bağlar Belediyesi sağlık merkezlerini dezenfekte etti

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile kurulan 10 kişilik özel ekip, yeni tip korona virüs ile mücadelede dezenfekte çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi, Türkiye’deki vaka sayısının sürekli olarak arttığı yeni tip korona virüs ile mücadelede dezenfekte çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiriyor. Bu kez ilçedeki sağlık merkezleri dezenfekte edildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından oluşturulan 10 kişilik özel ekip, kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşların temas kurduğu ve hizmet aldığı işletmeleri de virüs riskine dezenfekte ederek temizliyor. İlçe merkezi ve kırsal bölgelerde bulunan 30 aile sağlığı merkezi ve sağlık kuruluşları titiz bir şekilde ilaçlanarak dezenfekte edildi. Gün boyu etkili olan sağanak yağışa rağmen hız kesmeyen ekiplerin dezenfekte ettiği kurumlarda ayrıca vatandaşlara uyarılar yapıldı.



“Milletimize hizmet etmekle mükellefiz”

Bağlar Belediyesi’nin yeni tip korona virüs ile mücadelede aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği çalışmalar vatandaşların takdirini topladı. Vatandaşların başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği Başkan Beyoğlu, “Milletimizin emanetini taşıyoruz ve milletimize karşı görevimizi yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Ulaşabildiğimiz tüm kurum ve kuruluşları dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın vatandaşlarımıza fedakar bir şekilde hizmet verdiği sağlık kuruluşlarını ve sağlık merkezlerini dezenfekte ettik. Dezenfekte çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecektir” dedi.

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