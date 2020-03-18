Çevreye ateş açıp kaçan zanlılar yakalandı

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Diyarbakır’da çevreye ateş açıp kaçan kardeşler, güvenlik güçlerince yakalandı.



Olay, DiyarbakırŞanlıurfa karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan iki kardeş, araçla babalarının iş yerinin önüne geldikten sonra çevreye rastgele ateş açtı. Çevredeki polislerin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki kardeşler, polise de silah çekmeye kalkınca, güvenlik güçleri karşılık verdi. Teslim olmaları yönünde yapılan çağrıya uymayan araçtaki zanlılar, onlarca insanın hayatını tehlikeye atarak trafikte kaldırıma çıkıp makas atarak olay yerinden kaçtı. Olay sonrası kaçan zanlılar, araçlarını terk edip parka kaçarken yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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