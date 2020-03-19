Yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu, sürücüleri emniyet kemeri kurtardı

Diyarbakır’da yağışlı hava zincirleme kazaya sebep oldu. 5 aracın karıştığı kazada araçtakiler, emniyet kemeri sayesinde hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Olay, DiyarbakırŞanlıurfa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan 06 DN 6991 plakalı araç, yoğun yağış nedeni ile kayganlaşan yolda önünde seyreden 21 AL 910 plakalı araca arkadan çarptı. Arkadan seyreden 44 PP 686, 06 AAB 180 ve 80 ABH 048 plakalı araçların da hızını alamayarak birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan vatandaşlar, emniyet kemeri takmaları nedeni ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, vatandaşlar ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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