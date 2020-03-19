Kırsal bölgelerde yapılan menfezler sel baskınlarını önledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırsal bölgelerde yapılan menfezler sel baskınlarını önledi

İHA

Kırsal bölgelerde yapılan menfezler sel baskınlarını önledi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’nin önceki yıllarda sel baskınları ve doğa olayları nedeniyle sıkıntı yaşayan kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerine kış mevsimi öncesinde yaptığı menfez köprüler sayesinde bu kez sel baskınları yaşanmadı, ulaşım aksamadı ve tarım arazileri zarar görmedi.
Bağlar Belediyesi, önceki yıllarda sel baskınları ve doğa olayları nedeniyle sıkıntı yaşayan kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerinde başlattığı çalışmalarda iki ay gibi kısa bir sürede kırsal yerleşim yerlerini menfez köprüye kavuşturarak kış dönemi öncesinde vatandaşlara rahat nefes aldırmıştı. Kırsal bölgelerde önceki yıllarda etkili olan ve yaşamı felç eden tablolar bu sayede yaşanmadı. Önceki gün etkili olan sağanak yağış birçok bölgede ulaşımı ve yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Bağlar Belediyesi’nin menfez köprü yaptığı bölgeler bu tablonun dışında kaldı. Yakın zamanda yaşanan sel baskınlarında hayvanların telef olması, tarım alanlarının zarar görmesi ve okula gidemeyen öğrencilerin mağdur olmasıyla gündeme gelen kırsal bölgelerdeki bu sorunu çözülmesi sayesinde ulaşım aksamadı, tarım arazileri zarar görmedi.

“Hafızalara kazınan acı tablolar son buldu”
Menfez köprülerin hizmete girmesiyle kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların önceki yıllarda yaşadığı sıkıntılardan kurtulduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Geçmiş yıllarda doğa olayları ve sel baskınlarında zarar gören, mağduriyet yaşanan yerleşim yerleri vardı. Çok acı tabloları basında okuyorduk maalesef. Çok şükür yaptığımız menfez köprülerle bunun önüne geçtik. 30’a yakın yerleşim yerinde bunları kısa zamanda tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine hazır hale getirdik. Bölgede etkili olan sağanak yağıştan sonra ulaşım aksamadı ve tarım arazileri zarar görmedi. Önceki yıllarda hafızalara kazınan acı tablolar yaşanmadı. Bundan dolayı çok mutlu olduk. Bu yöndeki hizmetlerimiz bu yıl da devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sur’da korona virüsüne karşı sıkı tedbir
YEREL HABERLER Sur’da korona virüsüne karşı sıkı tedbir
Diyarbakır’ın tatlıcısı Korona virüsüne karşı savaş açtı
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın tatlıcısı Korona virüsüne karşı savaş ...
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 199'uncu gün; aile sayısı 133 oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 199'uncu gün; aile ...
HDP önündeki eylemde 199'uncu gün; aile sayısı 133 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 199'uncu gün; aile sayısı 133 ...
Yıllar süren çocuk hasreti akupunktur ve PRP tedavisiyle son buldu
YEREL HABERLER Yıllar süren çocuk hasreti akupunktur ve PRP ...
Yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu, sürücüleri emniyet kemeri kurtardı
YEREL HABERLER Yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu, sürücüleri ...
(Görüntülü) Koronavirüs endişesi nedeniyle, Diyarbakır'ın sembol mekanları boşaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs endişesi nedeniyle, ...
Koronavirüs endişesi nedeniyle, Diyarbakır'ın sembol mekanları boşaldı
YEREL HABERLER Koronavirüs endişesi nedeniyle, Diyarbakır'ın sembol ...
Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı
Çevreye ateş açıp kaçan zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Çevreye ateş açıp kaçan zanlılar yakalandı
(Görüntülü) BABALARININ İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR, POLİSİN LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTIĞI ARAÇLA KAÇTILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BABALARININ İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR, ...
Silahlı saldırı şüphelisi kardeşler, polisin lastiklerine ateş açtığı araçla kaçtı
YEREL HABERLER Silahlı saldırı şüphelisi kardeşler, polisin ...
DTSO VE OSB’DEN korona virüsten etkilenen özel sektör için destek talebi
YEREL HABERLER DTSO VE OSB’DEN korona virüsten etkilenen özel sektör ...
Çevreye rastgele ateş açtığı yetmedi, dur ihtarına uymayıp onlarca insanın hayatını tehlikeye attı
YEREL HABERLER Çevreye rastgele ateş açtığı yetmedi, dur ihtarına ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da özel kurum uzaktan eğitime başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da özel kurum uzaktan eğitime ...
Diyarbakırspor Play-Off’u garantiledi
YEREL HABERLER Diyarbakırspor Play-Off’u garantiledi
Diyarbakır'da özel kurum uzaktan eğitime başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da özel kurum uzaktan eğitime başladı
Diyarbakır’da su taşkını nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da su taşkını nedeniyle vatandaşlar zor ...
Kadayıfçı Sıtkı usta, imalathane ve işletmeleri dezenfekte etti
YEREL HABERLER Kadayıfçı Sıtkı usta, imalathane ve işletmeleri ...
Diyarbakır'da hastane, çalışanları için maske üretmeye başladı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, maske üretimine geçti Günlük 200 adet üretilen maskeler personellere verilecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hastane, çalışanları için maske ...
Diyarbakır'da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağanak yağış su taşkınlarına neden ...
Yenişehir’de virüse karşı sıkı tedbir
YEREL HABERLER Yenişehir’de virüse karşı sıkı tedbir
Silvan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği
YEREL HABERLER Silvan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 198’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 198’inci gününde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X