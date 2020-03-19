Bağlar esnafı korona virüs tedbirlerine uyuyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hükümetin açıkladığı korona virüs önlemleri kapsamında ilçede denetimler gerçekleştiriyor.

Bağlar Belediyesi, hükümetin ilan ettiği yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hükümetin açıkladığı korona virüs önlemleri kapsamında bir yandan fiyatlarla ilgili uyarılar yaparken, diğer yandan da kapalı olması gereken iş yerleri ile ilgili kontroller gerçekleştiriyor. Esnafın büyük çoğunluğunun ilan edilen uyarı ve kurallara uyduğu gözlenirken, toplum sağlığını tehdit edecek şekilde davrananlara ise uyarılar yapılıyor.



“Vatandaşlarımız duyarlı davranıyor”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnafın korona virüs ile ilgili tedbir ve kurallara uygun davranmasının toplumun sağlığı açısından sevindirici olduğunu kaydetti. Beyoğlu, “Panik yok, tedbir var sloganı ile hareket ediyoruz. Ekiplerimiz sahada gerekli çalışmaları yapıyor. Gerekli tedbirleri almakla birlikte hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen tüm ihbar ve talepleri değerlendiriyoruz. Devletimizin belirlediği tedbirlere vatandaşlarımız uyuyor. Bu konuda vatandaşlarımız çok duyarlı davranıyor. Bundan ötürü esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.



“Vatandaşlarımız panik yapmadan tedbirlere uymalı”

Vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Beyoğlu,”Türkiye'miz, virüse karşı dünyada tedbir alan ilk ülkelerin başında geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın komutasındaki devletimiz tüm kurum, kuruluş ve unsurlarıyla dünya üzerinde örnek sayılabilecek bir mücadele ortaya koymaktadır. Biz de belediye olarak aldığımız tedbirler ve yaptığımız çalışmalarla bu sürece katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Allah’ın izniyle devletimiz ve milletimiz bu işin altından başarıyla kalkacak ve bu süreci hep beraber atlatacağız. Alınan önlemlerin başarıya ulaşması için vatandaşlarımıza büyük iş düşüyor. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım, temizliğe titizlikle dikkat edelim. Panik yapmadan ama tedbir alarak yaşantımıza devam edelim. Bu işin başından beri büyük bir mücadele ortaya koyan ve takdir toplayan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın ifadesiyle virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” diye konuştu.

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