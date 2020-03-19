Silvan'da dezenfekte çalışması sürüyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Silvan ilçesinde korona virüse karşı dezenfekte çalışması yürüttü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı ilaçlama ekipleri, Silvan'daki iş yeri, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Silvan'da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması sürdüren belediye ekipleri, "Ülkemiz için temel bir tehdit olan korona virüsüne karşı ilçe genelinde başlayan ve toplu yaşam alanlarını kapsayan dezenfekte işlemleri devam etmektedir. Silvan'daki kamu kurum ve kuruluşlar ile esnafın büyük bir bölümünde dezenfekte çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

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