Silvan Aslanspor Play-Off'u garantiledi

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Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grup'ta Diyarbakır Sur Gençlikspor'a konuk olan Silvan Aslanspor rakibini 20 yenerek bitime 1 hafta kala PlayOff oynamayı garantiledi.

Diyarbakır Vali Ahmet Cemil Serhadlı sentetik sahada oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 00 berabere sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında iki gol atan Silvan Aslanspor güçlü rakibi Sur Gençlikspor'u deplasmanda yenmeyi başardı. Bu skorla gurubu 2'nci sırada bitirmeyi garantileyen Silvan Aslanspor PlayOff'a kalmaya hak kazandı.

Silvan Aslasspor, ligin son maçında Diyarbakır Gazilerspor ile kendi sahasında karşılaşacak.

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